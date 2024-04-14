Фінляндія припиняє роботу морських пунктів пропуску на кордоні з Росією

Фінляндія з 15 квітня призупинить рух Сайменським каналом, що сполучає фінське озеро Сайма з Виборзькою затокою, для прогулянкових суден. Крім того, вона на невизначений термін закриє морські пункти пропуску Хаапасаарі та Сантіо на кордоні з Росією.

Про це повідомляє DW із посиланням на російську Федеральну митну службу.

У відомстві зазначають, що Гельсінкі продовжує також з 15 квітня закриття всіх сухопутних пунктів пропуску між Росією та Фінляндією (Іматра, Куусамо, Ніірала, Нуйямаа, Райя-Йосепі, Салла, Ваалімаа та Вартіус) «до особливого розпорядження».

МВС Фінляндії пояснило безстрокове закриття кордону «ризиком інструментальної імміграції». Глава МВС країни Марі Рантанен заявила раніше, що «інструментальна імміграція – це не коли люди потребують притулку, а скоріше, коли Росія використовує їх як інструмент тиску».

Раніше повідомлялося, що Естонія закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів. До кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки.