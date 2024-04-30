Наслідки удару РФ по Одесі 29 квітня / Фото: Юлія Бойченко, «НикВести»

Слідство вважає, що військове керівництво ЗС РФ свідомо вдарило 29 квітня по Одесі балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом, аби вбити якомога більше мирних жителів.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Росія цинічно нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері ворог підступно атакував Одесу. П’ятеро людей загинуло, понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані», — написав він.

Генпрокурор підтвердив, що удар Росія здійснила балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети.

Андрій Костін наголосив, що слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців.

«Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст», — сказав він.

Обстріл Одеси 29 квітня 2024 року

Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина. В Одесі 30 квітня оголошено днем жалоби.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що Російські війська, за попередніми даними, атакували Одесу ракетою «Іскандер» з касетним боєприпасом. Таке озброєння призначене для ураження великої кількості людей.