Колишнього речника Сил оборони півдня Наталю Гуменюк призначили заступником начальника управління комунікацій Оперативного Командування «Південь».
Про це Наталія Гуменюк розповіла у коментарі виданню «Детектору медіа».
«Для мене це не нове призначення, але не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду, це закрита інформація. Я зараз на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування «Південь», — сказала Наталія Гуменюк.
За словами Наталі Гуменюк, до її повноважень належить все, що стосується комунікацій ОК «Південь».
Нагадаємо, що у квітні Наталія Гуменюк звільнилася з посади керівника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Південь».
Цьому рішенню передувало, зокрема, звернення українських медійників до військового керівництва щодо дій спікера. У листі, який підписало понад 100 журналістів та редакцій, стверджували, що Наталія Гуменюк забороняє висвітлювати військові злочини росіян у Херсонській області та не надає доступу до військових.
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Колишнього речника Сил оборони півдня Наталю Гуменюк призначили заступником начальника управління комунікацій Оперативного Командування «Південь».
Про це Наталія Гуменюк розповіла у коментарі виданню «Детектору медіа».
«Для мене це не нове призначення, але не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду, це закрита інформація. Я зараз на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування «Південь», — сказала Наталія Гуменюк.
За словами Наталі Гуменюк, до її повноважень належить все, що стосується комунікацій ОК «Південь».
Нагадаємо, що у квітні Наталія Гуменюк звільнилася з посади керівника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Південь».
Цьому рішенню передувало, зокрема, звернення українських медійників до військового керівництва щодо дій спікера. У листі, який підписало понад 100 журналістів та редакцій, стверджували, що Наталія Гуменюк забороняє висвітлювати військові злочини росіян у Херсонській області та не надає доступу до військових.