Ірина Верещук. Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів готує ухвалу, яка дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відстрочку для постановки на облік до ТЦК до повернення в Україну або кінця військового стану.

Про це заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За словами Ірини Верещук, уряд розуміє, що якщо студенти немобілізаційного віку приїдуть до України, щоби пройти відповідні процедури, збільшить навантаження на ВЛК і не допоможе у мобілізації.

«Тому вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить узгодження і найближчим часом буде прийнята. Допризовникам та призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відстрочку щодо постановки на облік — або до повернення в Україну, або до кінця військового стану», — написала Ірина Верещук.

Вона також додала, що юридично в Міноборони мають рацію, коли кажуть, що 17-річні мають приїхати в Україну та стати на військовий облік, проте зараз це перевантажить ВЛК і не допоможе у мобілізації.

Раніше повідомляли, що вже близько 1,5 мільйона військовозобов'язаних українців оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК чи через ЦНАП.