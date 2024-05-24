Миколаївщину за 5 місяців 2024 року не обстрілювали всього два дні, архівне фото "НикВести"

З початку поточного року російська армія не обстрілювала територію Миколаївської області всього два дні.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону «Єдині новини», - пишуть «НикВести».

За його підрахунками, Миколаївщина не зазнавала обстрілів лише 17 та 22 травня, з початку 2024 року.

— Вчора був других день в цьому році, всього лиш другий, коли в нашій області обстрілів не було зовсім. У нас уже є два дні, коли нас не обстрілювали зовсім. Інтенсивність обстрілів на зараз залежить від спроможності росіян. У них погана логістика. Наші Збройні сили працюють над тим, щоб знищувати і тил, і логістику. Воно йде хвилями. Хвиля, коли збільшуються обстріли - це коли у них відбувається ротація, вони здебільшого злагоджуються і йдуть далі на запорізький та східний напрямок. Воно хвилями йде. Від нас не залежить, в цьому немає військової логіки, вони просто стріляють, - сказав Віталій Кім.

Зазначимо, що після деокупації Правобережжя та Херсона наприкінці 2022 року найчастіше росіяни обстрілюють територію Очаківської та Куцурубської громад з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Нагадаємо, 23 травня росіяни вчергове обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади.

У ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.