Ігор Клименко. Фото з відкритих джерел

Засуджені громадяни можуть служити в Національній гвардії України, якщо виявлять таке бажання.

Про сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«У нас поки немає ( засуджених у Нацгвардії, — прим. ). Але якщо вони виявлять бажання, і командири знайдуть таких у місцях позбавлення волі, то звичайно (зможуть служити — прим.)», — сказав Ігор Клименко.

За його словами, МВС не проводить рекрутинг у місцях позбавлення волі, однак це не є принциповою позицією міністерства.

«Це ж тільки початок цього процесу. По-перше, ці люди будуть в окремих підрозділах, у бойових частинах. По-друге, ми залучені тільки до конвоювання цих осіб, починаючи від рішення суду про їхнє умовно-дострокове звільнення і до ТЦК, де ми їх передаємо відповідно до закону або керівникові ТЦК, або уповноваженій особі», — пояснив міністр.

Мобілізація увʼязнених

27 травня Центральний суд Миколаєва дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання проходити військову службу.

Раніше у Мін'юсті заявили, що понад три тисячі засуджених написали заяви про бажання мобілізуватися.

Суди станом на 30 травня задовольнили 1843 клопотань щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. На даний час 775 засуджених вже долучилися до лав Збройних Сил України.

Потенційний мобілізаційний ресурс серед ув’язнених в Україні — 15−20 тисяч людей.

Станом на початок червня суди Миколаївської області задовольнили 115 клопотань засуджених щодо добровільного вступу до лав Збройних сил України.