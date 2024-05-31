Миколаїв, 8 квітня 2024 року, фото «НикВести»

З понад 126 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території Миколаївської області, виплати у 2024 році продовжують отримувати лише 33 тисячі громадян.

Про це під час брифінгу розповіла директорка департаменту соціального захисту Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва, пишуть «НикВести».

Посадовиця пояснила, що виплати були подовжені лише тим, хто підпадає під вимоги, затверджені відповідною постановою.

Зокрема по Миколаївській області нарахування коштів продовжили 22 тисячам людей, ще більше 11 тисяч почали отримувати кошти, згідно поданих заяв. Автоматично допомогу подовжили пенсіонерам, батькам-вихователям та прийомним батькам.

— До нас надходить багато звернень з приводу подовження виплат. Дані виплати є строковими, призначаються на 6 місяців у разі, якщо особа підпадає під певний перелік вимог. Автоматично допомога подовжилась для пенсіонерів, у яких станом на 1 січні розмір пенсії не перевищував 9 тисяч 444 гривні, осіб з інвалідністю 1 та 2 груп, дітей з інвалідністю до 18 років та дітей-сиріт. У березні виплати автоматично подовжили понад 22 тисячам осіб на 6 місяців. Також було призначено допомогу за заявами на 11 тисяч 385 осіб. Протягом 2024 року таку допомогу на проживання отримали на 851,7 мільйонів гривень, — сказала Оксана Єльчієва.

Ще однією невідповідністю вимог для продовження виплат було те, що у більшості середньомісячний дохід перевищував 9 тисяч 444 гривень.

— Було багато звернень від сімей, де чоловік чи дружина виконують бойові завдання на першій лінії, де доходи перевищували відповідну суму. Тому, якщо така сімʼя надасть довідку, що військовослужбовець виконує завдання по захисту держави, то такі доходи не враховуються, — пояснила вона.

Вона зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення кількість людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб в Миколаївській області зросла у 15 разів.

— На сьогодні загалом на території області перебувають більше 126 тисяч внутрішньо переміщених осіб. За час повномасштабної війни через Миколаївську область пройшло більше 160 тисяч переселенців. Для порівняння до початку вторгнення в нас було 8351 особа. Тобто кількість внутрішньо переміщених осіб зросла майже у 15 разів, — сказала посадовиця.

Зокрема Оксана Єльчієва також розповіла, що видача гуманітарної допомоги на Миколаївщині відходить на другий план. При цьому людям пропонують місця для працевлаштування та залучення грантів на відкриття власної справи.

— Дуже багато заходів з підтримки ВПО. Це і грошова допомога, і надання місця проживання, підтримка міжнародних партнерів. Гуманітарна допомога відходить на інший план, йде мова про працевлаштування, отримання грантів від держави через Центри занятості та партнерів, — додала вона.

Переселенці на Миколаївщині

Раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи, які живуть в орендованому житлі в Миколаєві, зможуть отримати фінансову допомогу.

Станом на лютий 2024 року, в Миколаївській області перебувають понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.

У грудні 2023 року в місті Первомайськ анонсували будівництво 26 будинків для переселенців. Кошти для цього будуть залучатимуть у міжнародних донорів. Також центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченкове.

У лютому повідомлялось, що в одному районі Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «НикВести» розповіли детальніше.

Напередодні, у вересні 2023 року, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року.