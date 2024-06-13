Скриншоти з сюжету ТСН

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області заявив, що конфлікт із представниками ТЦК та СП в Одесі вичерпано, крапку поставлять правоохоронці.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці центру.

«З приводу інциденту, який стався вчора між співробітниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і ТЦК: конфлікт вичерпано. Остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи», — йдеться в повідомленні.

Окремо зазначається: «щодо бронювання медиків — нині відповідно до установленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їх бронювання». Питання обіцяють вирішити найближчим часом.

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відправив листи до ДБР, Військової служби правопорядку, Нацполіції та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту в Одесі. Також він наголосив, що триматиме ситуацію на особистому контролі.