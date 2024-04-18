Кораблі флоту РФ / Фото з відкритих джерел

Наразі ситуація в Чорному та Азовському морях залишається стабільною, в акваторії зараз фактично відсутні бойові одиниці флоту РФ.

Про це розповів речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Ситуація залишається стабільною. Ми бачимо, що в акваторії морів фактично зараз відсутні бойові одиниці нашого противника. Вони перебувають у пункті базування. Можна сказати, що в принципі ворог досі знаходиться в пошуку рішень щодо того, як цю ситуацію змінити. Деякі заходи вони проводять, такі як посилення авіаційного патрулювання. Тобто повітряну складову збільшили. Але можна сказати, що в принципі ситуація залишається фактично в тому самому стані, як і протягом останнього місяця. Тобто здебільшого виходи в море вони не здійснюють», — пояснив він.

Однією з причин речник ВМС назвав те, що, окрім знищених бойових одиниць, є і ті, що неодноразово пошкоджувалися. І більшість з них досі знаходяться на ремонті.

Він зазначив, що відновлення залежить від того, наскільки новим був корабель. А найскладніше з тими, які були зроблені за часів радянського союзу. Тому що такі країни, як Польща, не продають комплектуючі.

«Із шести носіїв два залишаються поза межами. Один знищено — це «Ростов-на-Дону», три залишаються в строю. Це носії крилатих ракет типу «Калібр», де в кожного може бути до чотирьох (ракет, — прим.). І ще одна одиниця — це «Алроса», «Палтус», попередній проєкт. Він не є носієм крилатих ракет, проте є важливим, тому що в північній частині Чорного моря для них операційна зона закрита через малу глибину», — додав речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ українські сили вивели з ладу за час широкомасштабного вторгнення близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ.