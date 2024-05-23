Російська бронемашина у Криму, 23 травня 2024 року. Фото очевидців

У Криму на трасі «Таврида» росіяни перекидають різні види військової техніки.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на очевидців.

У складі військових колон з’явилися автомобілі з ґратами над кузовом, ймовірно, для захисту від дронів. Також, за повідомленнями місцевих жителів, російські військові перекидають велику кількість військової техніки через Керч, у тому числі через центральні райони міста, які не призначені для проїзду великогабаритної техніки.

«Колони російських військових вантажівок рухаються в основному з боку Керченського мосту вглиб Кримського півострова або у напрямку материкової України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківській області російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів і зосередили основні зусилля на напрямку Стрілеча — Липці та захоплені Вовчанська і розгортанням наступу в тил українських військ.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. За даними аналітиків, російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область. Сили оборони не дають противнику закріпитися у Вовчанську.

На сьогодні евакуювати населення з Харкова не планують. Водночас до міста привозять людей з області, з районів, де тривають бойові дії. Від початку російського наступу на півночі Харківської області до 16 травня з прикордонних населених пунктів вивезли 8 тисяч 779 людей.

Також повідомлялося, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.