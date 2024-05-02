У Києві створили найбільший мурал Залужного в Україні / Фото: Євгенія Фуллен

У Святошинському районі Києва з’явився великий мурал із портретом колишнього головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. Над його створенням художник Євген Кучер працював 13 годин.

Про це повідомила у соцмережі Facebook одна з керівників проєкту Євгенія Фуллен.

«Ми це зробили! Наш перший і далеко не останній рекорд! Пишаюся тим, що ми робимо і пишаюся тими з ким ми все робимо! У Києві створили найбільший мурал Валерія Залужного в Україні! Головний митець муралу — Євгеній Кучер (Самий Кучерявий). Валерій Залужний — для мене особисто символ незламності українського духу! Попри надскладні часи та війну — він надихає та мотивує своїм характером та вірою в Україну», — написала вона.

Євгенія Фуллен зазначила, що розмір муралу становить понад 120м2. Побачити витвір художника Євгена Кучера можна за адресою вулиця Котельнікова, 51.

У Києві створили найбільший мурал Залужного в Україні / Фото: Євгенія Фуллен У Києві створили найбільший мурал Залужного в Україні / Фото: Євгенія Фуллен

Валерій Залужний

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Проведене раніше опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них — потреба у перегляді тактики дій.