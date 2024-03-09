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Впродовж 2023 року на території Миколаївської області сталося 68 лісових пожеж.

Про це під час публічного звіту за минулий рік повідомив голова Держлісагентства Віктор Смаль, пишуть «НикВести».

Торік кількість лісових пожеж в Україні зменшилася майже вдвічі, а орієнтовні збитки склали понад 7 мільйонів гривень, повідомив він. Це дані без урахування тимчасово окупованих територій і ведення бойових дій.

«Вторгнення Російської Федерації супроводжувалось в тому числі великими екокатастрофами. Наразі площа лісових пожеж вийшла на такі нижчі рівні від середньозважених показників, які були у відносно попередньо мирне десятиліття», – зазначив Віктор Смаль.

За даними Держлісагентства, впродовж 2023 року в лісах галузі ліквідували 593 пожежі на площі 906,8 гектара, що вдвічі менше від кількості та на чверть від площі загорянь за попередній рік.

Найбільшу кількість пожеж зафіксували у Харківській (114 випадків на площі 204,3 гектара), Київській (78 випадків на площі 54,8 гектара), Миколаївській (68 випадків на площі 151,6 гектара), Чернігівській (58 випадків на площі 46,2 гектара), Дніпропетровській (55 випадків на площі 51,7 гектара) областях.

Загалом із 24 лютого 2022 року різного ступеню шкоди від воєнних дій зазнали майже 30% лісів.

Нагадаємо, що на Кінбурнській косі від початку повномасштабної війни через обстріли вигоріло понад 6,7 тисячі гектарів заповідних земель. За час війни станом на 13 лютого на території парку сталося 209 пожеж. Моніторинг пожеж проводиться на підставі аналізу даних супутникових знімків Sentinel-2, яке проводять наукові співробітники нацпарку.