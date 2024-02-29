Блокада кордону в пункті пропуску «Дорогуськ», Польща, 9 лютого 2024 року / Фото Наталка Волосацька

Блокада дороги на литовсько-польському кордоні, яку планують польські фермери, може порушити принцип ЄС про вільне пересування товарів і людей.

Про це заявила міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте, повідомили LRT.

Польські фермери планують з 1 березня перекрити дорогу на колишньому прикордонному пункті пропуску Будзіско-Кальварія на тиждень. Вони збираються зупиняти та перевіряти всі транспортні засоби, що можуть перевозити українське зерно. Протестувальники «побоюються», що частина українського зерна, імпортованого в Литву, повертається до Польщі.

— Наскільки я розумію, потік людей не буде зупинений, але ми все ще є членами вільного Європейського Союзу, де рух товарів і людей має бути вільним. Будь-яке перешкоджання цьому руху потенційно може порушити свободу пересування, — заявила Аушріне Армонайте.

Вона зазначила, що вантажівки на кордоні будуть направлені на додаткові стоянки для перевірки, що може призвести до утворення черг.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Представники України та Польщі 28 лютого, провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.