Міністр енергетики України Герман Галущенко

Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«У мене була розмова із міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їхні теплові станції, які закриті. Використати їх як донорів, тобто розібрати та передати ті запчастини, які нам потрібні», – сказав міністр.

Він додав, що інші країни також допомагають Україні впоратися з наслідками російських атак проти енергетики.

Водночас, за словами Германа Галущенка, найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136». Пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок атаки у Вознесенському районі знеструмлено 14 населених пунктів та один частково. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.