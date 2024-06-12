Скриншот із сюжету ТСН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відправив листи до ДБР, Військової служби правопорядку, Нацполіції та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту в Одесі.

Про це омбудсмен написав на сторінці у телеграм-каналі.

«В умовах воєнного стану на моєму постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобовʼязаних під час мобілізації та усіх інших категорій громадян. Адже те, що присутнє на відео, є неприпустимим. Триматиму ситуацію на особистому контролі», — зазначив він.

Омбудсмен зауважив, що знає і про інші не менш прикрі випадки, які не лишає поза увагою. Він закликав працівників ТЦК та СП дотримуватися норм законодавства України.

«І дозволю собі нагадати, що кожен окрім конституційних прав має й обов’язки, які варто виконувати у належний спосіб — без шкоди для інших громадян. Дії, які мали місце в Одеському ТЦК та СП, точно не додають авторитету жодній зі сторін конфлікту, а навіть навпаки — дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни і людей», — наголосив Дмитро Лубінець.

Він додав, що російські канали використовують подібні відео для «поширення своїх пропагандистських наративів».

Нагадаємо, що у Львівській області представники військкомату на авто підрізали чоловіка на велосипеді, який намагався від них утекти. А після цього самі потрапили в кювет.