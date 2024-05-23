Генерал-лейтенант Юрій Содоль на нагородженні миколаївських морпіхів, травень 2021 року

35 окрема бригада морської піхоти офіційно звернулись до політичних діячів з проханням не називати в інформаційному просторі командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля «мʼясником».

В зверненні бригади, розміщеному на їх офіційній сторінці в Facebook, пояснюється, що подібні гасла створюють напруженість серед військовослужбовців.

Цьому зокрема передували деякі публікації в соцмережах народної депутатки від «Слуги народу» Марʼяни Безуглої.

В своєму останньому дописі нардепка назвала Юрія Содоля «кулуарним мʼясником».

— Содоль — Керівник фронту з лютого 2024. Кулуарний «мʼясник», який приховає все, що треба любому начальнику. Непідготовлена Харківщина, Авдіївка (дуже довго відповідав за цей напрямок у Залужного до, а тепер відповідає в рамках майже всього фронту, корисний генерал для Головкомів), — написала Марʼяна Безугла.

Народна депутатка від «Слуги народу» Марʼяна Безугла, фото з соцмереж

Днями раніше після поїздки на передову Марʼяна Безугла, коментуючи роботу генерала, назвала його злочинцем, який розставив на ключові посади у військовому командуванні «своїх людей».

— Новий керівник фронтом генерал Содоль — злочинець. Сирський дозволив йому поставити «своїх»: Галушкіна, Соколова, Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральскої фракції Содоля. Галушкін завалив оборону Харківщини. Добилася його заміни. Тепер тут Драпатий. Після цього Содоль намагався мене блокувати по всьому фронту. Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронту. Луценко пропустив прорив Очеретиного на Покровськ і не покараний, — написала нардепка.

У відповідь 35 окрема бригада заявила, що подібні закиди на адресу генерал-лейтенанта неприпустимі. Військові просять не лізти в сферу, в якій суспільство не розуміється.

— Вони створюють певну напруженість серед військовослужбовців, які регулярно виконують бойові завдання ризикуючи своїм життям. Бригада імені контр-адмірала Остроградського завжди намагалася бути поза політикою. Тому радимо деяким громадським діячам та народним обранцям також взяти приклад з військових. І не лізти в ту сферу, в якій не знаєшся в повній мірі, — закликали одеські морпіхи.

Хто такий Юрій Содоль?

З початку повномасштабного російського вторгнення генерал Юрій Содоль брав участь в обороні Маріуполя та боях під Волновахою. У 2023 році Содоль керував оперативно-тактичним угрупованням на Вугледарському напрямку.

За рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у лютому 2024 року Юрій Содоль став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

З 2018 року Содоль був командувачем морської піхоти ВМС ЗСУ. У квітні 2024 року став керівником ОСУВ «Хортиця».

Хоча дане призначення викликало у мережі обурення, адже на Содоля лягає весь східний фронт, в той час, як йому закидують звинувачення у неналежному матеріальному забезпеченні бійців, яке призвело до втрат.