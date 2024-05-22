Випробування морських дронів СБУ «Sea Baby» / Фото надане Суспільному джерелами у спецслужбах

Морські дрони «Sea Baby», на які українці збирали кошти через платформу «UNITED24», оснастили системами «Град». Модернізований безпілотник уже випробували та вони вже активно борються з окупантами на Кінбурнській косі.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела в СБУ.

«Sea Baby» — це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно», —йдеться в повідомленні.

За словами джерела, в ніч на 20 травня дрони СБУ «Sea Baby» спільно з морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

Співрозмовник УП також поділився кадрами зимових випробувань «Sea Baby» та безпосередньо з виробництва дронів.

Виробництво морських дронів СБУ «Sea Baby» / Фото надане Суспільному джерелами у спецслужбах Виробництво морських дронів СБУ «Sea Baby» / Фото надане Суспільному джерелами у спецслужбах

Також у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований ракетний обстріл позицій окупантів на Кінбурзькій косі, реактивними зарядами з українського морського дрона.

Нагадаємо, співробітник військової контррозвідки СБУ, який керував одним із Sea Baby в момент атаки по Кримському мосту, розповів, що морські дрони здатні «закрити» російський флот у портах базування.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу по окупантах там. Зокрема, українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на косі, а також знищити там російських загарбників та ворожу техніку

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

Наразі на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині наразі включена до комплексу заходів з наступальних дій.