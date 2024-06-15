МВС змінює порядок огляду водіїв: тепер тести на наркотики у лікарнях / Фото ілюстративне

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.

Відповідне рішення за поданням Міністерства внутрішніх справ було ухвалене на засіданні уряду 13 червня, інформує пресслужба МВС.

«Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи. При позитивному результаті тесту обовʼязковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням», — зазначили у МВС.

Нагадаємо, з 4 травня, автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, повинні маркуватися по-новому — на цих транспортних засобах зміниться розпізнавальний знак «У» на «Н».