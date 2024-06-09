Пожежа на складі з піддонами у Броварському районі Київщини 9 червня / Фото: ДСНС

У Броварському районі Київщини в ніч на неділю сталася масштабна пожежа на складі з піддонами.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Київської області.

За словами рятувальників вночі 9 червня до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загоряння складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади.

Зазначається, що площа пожежі склала приблизно 4 тисячі квадратних метрів. Загоряння ліквідували за декілька годин.

Пожежа на складі з піддонами у Броварському районі Київщини 9 червня / Фото: ДСНС Пожежа на складі з піддонами у Броварському районі Київщини 9 червня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, вогнеборці загасили три пожежі у житловому секторі Миколаєва та області.