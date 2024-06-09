У Броварському районі Київщини в ніч на неділю сталася масштабна пожежа на складі з піддонами.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Київської області.
За словами рятувальників вночі 9 червня до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загоряння складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади.
Зазначається, що площа пожежі склала приблизно 4 тисячі квадратних метрів. Загоряння ліквідували за декілька годин.
Нагадаємо, вогнеборці загасили три пожежі у житловому секторі Миколаєва та області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Броварському районі Київщини в ніч на неділю сталася масштабна пожежа на складі з піддонами.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Київської області.
За словами рятувальників вночі 9 червня до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загоряння складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади.
Зазначається, що площа пожежі склала приблизно 4 тисячі квадратних метрів. Загоряння ліквідували за декілька годин.
Нагадаємо, вогнеборці загасили три пожежі у житловому секторі Миколаєва та області.