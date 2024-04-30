На лівобережжі Херсонщини ситуація складна, але ЗСУ утримують позиції / Фото з відкритих джерел

Упродовж доби російські війська на лівобережжі Херсонської області тричі безуспішно атакували плацдарм, який утримують українські захисники. Наразі складна ситуація з логістикою та ротацією.

Про це 30 квітня в телемарафоні повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

За його словами, наразі на лівобережжі ситуація складна насамперед через те, що «фактично морпіхи тримаються автономно, тому що між нами річка Дніпро і, звісно, логістика там дуже складна».

— Як і ротація, як і евакуація, й інші питання. Однак вони продовжують утримувати свої позиції, попри силу противника, що переважає за кількістю. Закріпившись на цьому плацдармі, хлопці тримаються далі, — наголосив Дмитро Плетенчук.

Також речник ОК «Південь» розповів, що зранку 30 квітня російські війська двічі намагалися штурмувати острів Нестригу на Херсонщині, але відступили з втратами.

— Це останній острів від Велетенського. Це район населеного пункту Велетенське та Кізомис. Недалеко від них. І фактично це останній острів перед гирлом річки, останній острів на правобережній частині. Тому, звісно, для нас є важливим закрити цю територію від можливих диверсантів, або від можливих ворожих виходів, — додав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що ривалий час острів Нестрига на Херсонщині перебував у «сірій» зоні. Взяття його під контроль суттєво підвищить якість контроверсійних заходів Сил оборони.