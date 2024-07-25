Пресслужба благодійний фонд Молодіжної ініціативи «Надія»

Благодійний фонд Молодіжної ініціативи «Надія» став невід'ємною складовою допомоги для жителів Миколаївщини, забезпечуючи підтримку у важкі часи та сприяючи розвитку громади протягом останнього року. Команда фонду та голова наглядової ради «Надії», перший заступник голови парламентського комітету з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль, системно працюють над забезпеченням медичних, соціальних, освітніх закладів Миколаївської області, а також військових підрозділів, усім необхідним.

Пресслужба благодійний фонд Молодіжної ініціативи «Надія» Пресслужба благодійний фонд Молодіжної ініціативи «Надія» Пресслужба благодійний фонд Молодіжної ініціативи «Надія»

Однією з ключових ініціатив фонду стала медична допомога. Завдяки інтенсивній роботі координатора фонду на Миколаївщині Тимура Глушка та його команди, "Надія" відвідала майже всі лікарні області, що дозволило з'ясувати потреби у сучасному обладнанні та медичних засобах. Фонд успішно передав вітамінні комплекси, необхідне медичне приладдя та забезпечив підтримку для лікування тих, хто цього потребує.

Пресслужба благодійний фонд Молодіжної ініціативи «Надія» Пресслужба благодійний фонд Молодіжної ініціативи «Надія»

«Надія» також активно підтримує спортсменів області, надаючи необхідну допомогу для тренувань та участі у змаганнях. Це інвестиція в майбутнє, сприяючи розвитку молодих талантів та популяризації здорового способу життя серед місцевих жителів.

Фонд активно співпрацює з військовими, забезпечуючи їх необхідним обладнанням та матеріальною підтримкою. Це важлива частина діяльності "Надії", оскільки військові ризикують своїм життям для захисту нашої країни, і вони заслуговують на нашу повагу та допомогу.

— Успіхи фонду «Надія» не були б можливими без активної співпраці з міжнародними партнерами. Ця співпраця дозволяє максимально використовувати ресурси та забезпечує підтримку на рівні, що відповідає найвищим стандартам. Благодійний фонд "Надія" продовжує змінювати життя мешканців Миколаївщини, надаючи постійну допомогу у важкі часи та сприяючи розвитку громадського сектору. Його успіхи свідчать про великий вплив, який може мати громадська організація, якщо за нею стоять рішучість, плідна праця та велика любов до людей, – розповів Тимур Глушко.