В Одесі представили найновіший український морський дрон Stalker 5.0 вартістю близько 60 тисяч євро.
Про це повідомила «Думська».
Дрон показали учасникам міжнародного форуму Black Sea Security Forum 2024 з питань безпеки в чорноморському регіоні.
Дрон із чорного глянсового пластику має довжину п'ять метрів та ширину 1,2 метра. У спеціальному відсіку, обладнаному в корпусі, він може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови чи дільниці узбережжя, де знаходяться Сили оборони України. Також дрон може використовуватися для цілей розвідки та патрулювання узбережжя у морських та річкових прикордонних районах.
Навісний бензиновий двигун потужністю 60 коней розганяє дрон до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км/год). Крейсерська швидкість – 30 вузлів (55 км на годину). Дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink.
Нагадаємо, що у 2023 році на виставці у Туреччині представили новий український морський дрон.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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В Одесі представили найновіший український морський дрон Stalker 5.0 вартістю близько 60 тисяч євро.
Про це повідомила «Думська».
Дрон показали учасникам міжнародного форуму Black Sea Security Forum 2024 з питань безпеки в чорноморському регіоні.
Дрон із чорного глянсового пластику має довжину п'ять метрів та ширину 1,2 метра. У спеціальному відсіку, обладнаному в корпусі, він може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови чи дільниці узбережжя, де знаходяться Сили оборони України. Також дрон може використовуватися для цілей розвідки та патрулювання узбережжя у морських та річкових прикордонних районах.
Навісний бензиновий двигун потужністю 60 коней розганяє дрон до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км/год). Крейсерська швидкість – 30 вузлів (55 км на годину). Дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink.
Нагадаємо, що у 2023 році на виставці у Туреччині представили новий український морський дрон.