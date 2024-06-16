Морський дрон Stalker. Фото «Думська

В Одесі представили найновіший український морський дрон Stalker 5.0 вартістю близько 60 тисяч євро.

Про це повідомила «Думська».

Дрон показали учасникам міжнародного форуму Black Sea Security Forum 2024 з питань безпеки в чорноморському регіоні.

Дрон із чорного глянсового пластику має довжину п'ять метрів та ширину 1,2 метра. У спеціальному відсіку, обладнаному в корпусі, він може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови чи дільниці узбережжя, де знаходяться Сили оборони України. Також дрон може використовуватися для цілей розвідки та патрулювання узбережжя у морських та річкових прикордонних районах.

Морський дрон Stalker. Фото «Думська» Морський дрон Stalker. Фото «Думська»

Навісний бензиновий двигун потужністю 60 коней розганяє дрон до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км/год). Крейсерська швидкість – 30 вузлів (55 км на годину). Дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink.

Нагадаємо, що у 2023 році на виставці у Туреччині представили новий український морський дрон.