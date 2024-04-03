Вхід до укриття по Новобудівній знаходиться у під'їзді. Резервні двері на вулиці зачинені. Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

На облаштування найпростіших укриттів в індустріальних обʼєктах чи житлових будинках Миколаєва необхідно близько 260 мільйонів гривень.

Про це розповів в інтервʼю телеканалу «МАРТ» мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

Мер Миколаєва зауважив, що наразі перед міською владою стоїть завдання обладнати якомога більше бомбосховищ, аби люди могли швидко знаходити притулок в найближчих місцях у разі небезпеки.

— Потенційно ми маємо приміщення, які можуть обладнати під бомбосховища, найпростіші укриття в індустріальних обʼєктах чи житлових будинках, щоб люди могли ховатись. Попередньо, для цього необхідно близько 260 мільйонів гривень. Зараз наша задача зробити якомога більше укриттів, щоб люди могли не бігати у сусідній район, а спускатись в підвал, – зауважив Олександр Сєнкевич.

Мер також озвучив, що усі укриття можуть обладнати системою автоматизованого доступу до сховищ для уникнення ситуацій, коли вони замкнені під час повітряної тривоги. Система буде реагувати на звук сирени, а після сповіщення про відбій замок автоматично заблокується. При цьому, зсередини люди матимуть можливість натиснути кнопку, щоб вийти з приміщення.

Коштуватиме такий проєкт близько 5 мільйонів гривень, але у будь-якому випадку рішення прийматимуть разом з депутатами.

— Це все стосується фінансування. Підрахуємо, покажемо депутатам, пройдемо комісії. Якщо це буде погоджено, впровадимо в життя, — запропонував мер.

Як відомо, наразі у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міськради розглядають близько 60 об'єктів, у яких можуть облаштувати укриття.

Ситуація з укриттями в Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по всій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.

Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Також нагадаємо, як на двері сховища по Силікатній (мікрорайон Матвіївка), розрахованому на 500 людей, начепили навісний замок. Свідком стала кореспондентка «НикВести», яка опинилася поруч зі сховищем під час повітряної тривоги, та не змогла туди потрапити.

Мер Олександр Сєнкевич, реагуючи на ситуацію, заявив, що комунальники будуть зрізати такі навісні замки, якщо помітять їх, а також закликав містян викликати в подібних випадках поліцію.

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