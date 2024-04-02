Вхід до сховища по площі Адміралтейській у під'їзді, фото: Олена Коузбовська, «НикВести»

Укриття в Миколаєві можуть обладнати системою автоматизованого доступу до сховищ для уникнення ситуацій, коли вони замкнені під час повітряної тривоги.

Якщо сховища знаходяться в підвалах будинків, то система реагувати і на доступ до підʼїзду, розповів в інтервʼю телеканалу «МАРТ» мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Міський голова згадав часті скарги жителів, які під час тривоги не могли потрапити у найближче укриття, бо воно було зачинене на ключ. У деяких випадках, коли укриття знаходяться у багатоквартирних будинках, немає навіть можливості достукатись до когось з людей, аби взяти ключ.

— Ми ремонтуємо підвал старого будинки чи бомбосховище в підвалі, проводимо світло, водопостачання, труби, жителі будинку його закривають. Ми не робимо ремонт у підвалах, це створення захисних споруд, вони повинні бути відкритими. Місто робить свою роботу і передає її у користування, а вони їх закривають. І вже це буде питання для поліції, — сказав Олександр Сєнкевич.

Одним зі шляхів вирішення проблеми влада вбачає у встановленні електронних замків. Система буде реагувати на звук сирени, а після сповіщення замок автоматично заблокується. При цьому, зсередини люди матимуть можливість натиснути кнопку, щоб вийти з приміщення.

Коштуватиме такий проєкт близько 5 мільйонів гривень.

— Є пропозиція обладнати електронними замками відключення цих споруд, які будуть реагувати на сирени. Якщо сирена включиться, ці замки відключається автоматично, після сирени вони блокуються, але зсередини відкрити можна буде. Крім того, деякі входи в приміщення через підʼїзд, і люди кажуть: «Будь ласка, нехай заходять в підвал, але хто їх пускатиме в підʼїзд?». Тобто потрібно буде синхронізувати з відкриттям сховищ та підїʼздів. Це все стосується фінансування. Підрахуємо, покажемо депутатам, пройдемо комісії. Якщо це буде погоджено, впровадимо в життя, — запропонував мер.

Раніше з'ясувалося, що на двері сховища по Силікатній (мікрорайон Матвіївка), розрахованому на 500 людей, начепили навісний замок. Свідком стала кореспондентка «НикВести», яка опинилася поруч зі сховищем під час повітряної тривоги, та не змогла туди потрапити.

Мер Олександр Сєнкевич, реагуючи на ситуацію, заявив, що комунальники будуть зрізати такі навісні замки, якщо помітять їх, а також закликав містян викликати в подібних випадках поліцію.

У ДЖКГ пояснили, що укриття, які ремонтують в багатоквартирних будинках Миколаєва за бюджетні кошти, мають бути доступні для всіх містян, а не тільки для мешканців цих будинків.

Але як вирішити проблему недоступності укриттів у підʼїздах будинків влада Миколаєва поки не знає.

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