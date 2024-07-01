Бєлгород РФ / Фото з відкритих джерел

У Бєлгородській області РФ зникло світло через «технологічні порушення, викликані зовнішнім впливом на енергооб’єкт».

Про це заявили у «Бєлгорденерго», інформує російське опозиційне видання Astra.

Зазначається, що жителі обласного центру повідомили про відсутність світла.

Також, за даними російських ЗМІ, у Бєлгороді не працюють світлофори та проблеми із інтернетом.

«Бєлоблводоканал» також заявив, що через відсутність електроенергії у низці населених пунктів області немає води.

Нагадаємо, у енергетичній компаніі DTEK заявили, якщо Росія продовжить атакувати українські електростанції, то в найгіршому випадку, коли настане зима українці можуть проводити до 20 години на день без електрики та опалення.

В «Укренерго» також наголосили, що ситуація із електроенергією взимку буде складною.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в коментарі «НикВести» розказав, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.