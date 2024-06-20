Прапори Європейського Союзу біля штаб-квартири Європейської комісії. Фото: Reuters

Країни ЄС не змогли домовитися про 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина блокує ухвалення рішення незважаючи на вилучення пункту, який Берлін вважав проблематичним.

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на дипломатів ЄС.

Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу та заходи відповідальності європейських операторів за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах.

За даними дипломатичних джерел, пункт про відповідальність європейських операторів був видалений з підсумкового документа після критики з боку Німеччини.

Цей пункт змусив би експортерів відповідати за дії партнерів у третіх країнах, які європейським компаніям важко контролювати.

Раніше повідомлялося, що у 13-му пакеті санкцій проти Росії не буде нових заборон на імпорт.