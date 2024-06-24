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У 2024 році запрацюють нові правила для вступу на аспірантуру, оскільки на таку форму навчання частіше почали вступати чоловіки призовного віку.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, ЄВІ залишиться, а прохідний бал за ТЗНК становитиме 160. Ця частина є обовʼязковою для вступу в аспірантуру. Іноземна мова не буде обов’язковою.

Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, що не дає права на відстрочку. Також там збільшили кількість державних місць з 3200 до 7000. За словами Оксена Лісового, це зроблено для того, щоб «не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних».

Міністр також розповів, що до початку повномасштабного вторгнення на аспірантуру вступали 7-8 тисяч людей — як на бюджет, так і на контракт. А цьогоріч для складання ЄВІ, аби потім вступити на аспірантуру, зареєструвалися 246 189 людей. З них — 91 561, або 79% вступників, — це чоловіки.

«Зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні), а найголовніше — національній безпеці. Те, що система освіти стала такою «дірою» для ухилянства свідчить про симптоми її занедбаності. І саме тому ми розпочали її комплексну трансформацію. Бо якість освіти й цінності, які плекаються в цій системі, мають значення», — зазначив Оксен Лісовий.

Глава Міносвіти також закликав повідомляти правоохоронні органи про всі випадки фіктивного навчання.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують за згоду на призов за власним бажанням покривати вартість навчання для студентів, які навчаються на платній основі у вишах.

Також Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону, дозволивши студентам-чоловікам до 22 років виїжджати з метою навчання.