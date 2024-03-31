У суботу, 30 березня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Близько 11:40 та 12:30 з акваторії Чорного моря тактичною авіацією ворог атакував Вознесенський район керованими авіаційними ракетами. Через удар пошкоджено законсервовану будівлю.

За даними ОВА, ніхто не постраждав.

Також 30 березня об 11:01 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Пізніше о 14:20, 19:13 та 20:05 артилерійські обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. В обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, що вранці 29 березня під артилерійським обстрілом була Куцурубська громада. Також, вчора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.