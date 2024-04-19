Компанія ТОВ «СП «ПАЕК» взяла участь у 21-й Міжнародній конференції BLACK SEA GRAIN.KYIV, яка відбулась сьогодні, 18 квітня, у місті Києві.

Про це повідомили у пресслужбы ПАЕК.

В рамках конференції представники провідної аграрної спільноти обговорили актуальні аспекти розвитку ринку в новому сезоні, ключові виклики та зміни, питання логістики, фінансування та відновлення України і аграрного сектору.

Фото: ПАЕК Фото: ПАЕК Фото: ПАЕК

Агрохолдинг Компанії ПАЕК представили: директор «ТОВ ПАЕК-ТРЕЙД» Ірина Волошина, начальник торгового відділу ТОВ «ПАЕК-ТРЕЙД» Лариса Дурбало та фахівець з експортних операцій Іван Калаянов.

«Наша компанія, як один із найпотужніших агровиробників півдня, який також займається виробництвом соняшникової олії зацікавлений в спільній роботі усіх учасників ринку для максимально ефективного та конкурентного експорту власної продукції та стабільної роботи в умовах війни на вітчизняному ринку збуту», — зазначила Ірина Волошина.

В конференції взяли участь оператори ринку з 14 країн світу – виробники та переробники зернових і олійних культур, агрохолдинги, трейдери та експортери, сектор агріфуд, фінансів і логістики, галузеві асоціації та державні установи для налагодження ефективної взаємодії між усіма гравцями продовольчого ланцюга.