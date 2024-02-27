У Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна «Єдина Росія» / Фото: ЦНС

Вранці, 27 лютого, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії «Єдина Росія» та неподалік від «виборчої дільниці».

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що партизани передали «привіт» окупантам та зупинили фейковий «виборчий» процес в захопленому місті.

«Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на тимчасово окупованих територіях. Відтак росіяни, аби не сіяти паніку, наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об’єктам, хоче це не відповідає дійсності», — йдеться в повідомленні.

У ЦНС закликали громадян України не брати участь у пропагандистській постановці Кремля під назвою «вибори».

У Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна «Єдина Росія» / Фото: ЦНС

Нагадаємо, росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням «виборів» на ТОТ 15-17 березня.

На окупованих територіях росіяни збирають підписи на підтримку Володимира Путіна. Та зобовʼязали студентів голосувати на виборах.

Також Росія відправила пропагандистів на тимчасово окуповані території на тлі майбутніх президентських виборів.

Вони почали завозити російських артистів на тимчасово окуповані території, щоб створювати майданчики для «пропаганди та агітації за диктатора Путіна» на виборах.

Активісти руху «Жовта Стрічка» закликають жителів окупованого Донецька не приходити на так звані вибори президента РФ та бойкотувати їх.