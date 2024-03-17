Засідяння топонімічної комісії. Фото: Казанківська громада

У Казанківській громаді Миколаївщини перейменували вулиці.

Про це повідомили на сторінці громади у Facebook.

Днями відбулося засідання Комісії з упорядкування (найменування та перейменування) назв об’єктів топоніміки та інших об’єктів права власності на території Казанківської селищної територіальної громади.

На засіданні були розглянуті питання про перейменування назв вулиць Казанківської громади відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в України і деколонізації топонімії».

Рішенням вулицю Матросова та вулицю Жовтневу в селі Миколаївка запропоновано до перейменування відповідно на вулицю Калинова та вулицю Сонячна розпорядженням селищного голови.

«Щодо перейменування вулиці Васляєва в селищі Казанка, враховуючи висновок Українського інституту національної пам’яті, прийнято рішення про звернення до мешканців вулиці «Васляєва» щодо надання пропозиції по перейменуванню назви вулиці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Коблівські громаді Миколаївщини запропоновано нові назви для 11 вулиць.