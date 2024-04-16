Український письменник Дмитро Капранов

У вівторок, 16 квітня, у віці 56 років помер український письменник та громадський діяч Дмитро Капранов.

Про це повідомили на сторінці братів Капранових у соцмережах.

«Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте», — написав брат-близнюк Дмитра Віталій Капранов.

Причину смерті письменника не називають.

Брати Дмитро та Віталій Капранови — українські письменники, видавці, публіцисти та громадські діячі. Чоловіки народилися у Молдові, але все дитинство братів пройшло на Миколаївщині, у місті Очаків, яке сьогодні щодня обстрілюють російські військові.

Там брати Капранови закінчили школу, після чого вступили в Уральський політехнічний інституті та Московський енергетичний інститут за спеціальністю «Технічна кібернетика».

Перебуваючи в Москві у 90-х, Дмитро та Віталій активно підтримували українську діаспору. Вони випускали українську газету «Тинди-ринди» і журнал фантастики «Брати». Тоді брати розпочали написання своєї першої книги «Кобзар 2000» і в результаті створили десяток історичних та фантастичних творів.

У 1998 році повернулися Дмитро та Віталій Капранови повернулися в Україну. У 1999 році вони організували перший конкурс української гостросюжетної літератури «Золотий Бабай».

Вже у 2000 році брати заснували видавництво «Зелений пес», а у 2019 році — YouTube-канал «імені Т.Г. Шевченка», де розповідали про історію України.

Після початку повномасштабної війни у лютому 2024 року брати Капранови вступили до лав полку «Азов» та приймали участь в обороні Київщини.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві презентували книгу «Книга-мандрівка.Миколаїв» в рамках проекту «Книга-мандрівка.Україна» співавторами якої є Дмитро та Віталій Капранови.