Мобільний застосунок «Резерв+». Фото з відкритих джерел

У період з 18 по 27 травня понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців, що живуть у 124 країнах світу, оновили свої облікові дані через застосунок «Резерв+».

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Країнами-лідерами за активністю користувачів застосунку стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

«Наші громадяни за кордоном також користуються застосунком для уточнення даних. Це маленький, але важливий вчинок для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх — незалежно від того, де вони знаходяться», — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Загалом через застосунок Резерв+ свої дані оновили понад 1,1 мільйона військовозобов’язаних українців, через ЦНАП — майже 55 тисяч, а через ТЦК — близько 38 тисяч громадян.

Раніше Міноборони пообіцяли, що повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку — тоді в неї додадуть електронний військовий квиток. Вони закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок «Резерв+» тому, що це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої.

Також стало відомо, що військовозобов’язані миколаївці можуть оновити дані у ЦНАПі, однак 20 травня у центрі заявили, що дані жодного військовозобов'язаного не вдалось оновити через перенавантаження системи.

17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.