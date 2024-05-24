Повернення дітей. Фото: Facebook Дмитро Любінець

Ще 13 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Сімох із них повернули з тимчасово окупованих територій, ще шістьох — в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось — батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось — мріяв, що виїде до рідних.

Дмитро Лубінець розповів, що його вразила історія 15-річної дівчинки з Маріуполя.

«В її будинок влучив російський танк, тож вона з мамою знайшла прихисток у церкві, поки від уламків ракети дівчинка не отримала поранення голови (чим могла завинити ця дитина? Після численних спроб та дій заради того, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити)», — написав він.

Над поверненням дітей працювали Офіс омбудсмана спільно з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар.

Повернення дітей. Фото: Facebook Дмитро Любінець Повернення дітей. Фото: Facebook Дмитро Любінець Повернення дітей. Фото: Facebook Дмитро Любінець

Нагадаємо, що раніше Україна повернула на підконтрольну Україні територію трьох братів та сестру, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації.

Також нагадаємо, що станом на грудень 2023 року, приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.

Раніше повідомлялось, Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.