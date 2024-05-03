Мешканця Харківської області підозрюють у підготовці повітряної атаки на військові об’єкти Сил оборони.

Як повідомили у Службі безпеки України, під виглядом прогулянок із собакою він намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. У разі встановлення відповідних координат він мав передати їх окупантам для здійснення вогневого ураження підрозділів українських військ.

Зазначається, що на завершальному етапі спецоперації чоловіка затримали «на гарячому», коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ. У нього вилучили мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару РФ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував кремлівський режим. За словами правоооронців, про це він неодноразово писав у російських Телеграм-каналах і таким чином потрапив у поле зору російської розвідки. Подальша комунікація з агресором відбувалась за допомогою анонімного чату у месенджері.

Також він «втемну» вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.

Працівника місцевої виробничої компанії аркова підозрюють у роботі на РФ / Фото: СБУ Працівника місцевої виробничої компанії аркова підозрюють у роботі на РФ / Фото: СБУ Працівника місцевої виробничої компанії аркова підозрюють у роботі на РФ / Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському чоловіку про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.

Нагадаємо, мешканець Миколаєва збирав розвіддані для ворога про дислокацію ЗСУ, а також виправдовував збройну агресію РФ проти України.