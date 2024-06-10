Увечері 8 червня безпілотники атакували російський буксир «Инженер Смирнов» та баржу «Секция-179» в Таганрозькії затоці.

Про це пишуть російський пропагандистський телеграм-канал Baza та «Кримський вітер».

За даними Baza, капітан буксира доповів, що внаслідок атаки в баржі є незначні пошкодження вище від ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу зазнали легких осколкових поранень.

Baza заявляє, що ходові якості буксира начебто втрачені не були й капітан вирішив повертатися до порту Азов у ​​Ростовській області.

«Кримський вітер» стверджує, що українські військові накрили за допомогою дронів-камікадзе буксир «Инженер Смирнов», коли той буксував баржу «Секция-179», яка начебто використовується в захисті Керченського мосту. Підбили буксир, як стверджується, в Азовському морі.

Офіційно ні українська, ні російська влада поки не коментували атаку.

Нагадаємо, що голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Данія також підтримує право України завдавати удари її озброєнням по військових цілях у Росії, це є частиною самооборони Києва.