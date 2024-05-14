Ще 6 українських дітей вдалося повернути з окупації / Ілюстративне фото

Шістьох дітей вдалося повернути з окупації на підконтрольні Україні території.

Про це 14 травня повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Шестеро дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію та врятувати від таборів російських окупантів. Це дівчинка та п’ять хлопчиків, віком від 5-ти до 12-ти років», — зазначив він.

За словами Олександра Прокудіна, через загрозу відправлення дітей на так зване «оздоровлення» батьки наважилися виїхати з окупації. Адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

Наразі всі діти у безпеці, із ними працюють медики та психологи.

Зазначається, що від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 84 дитини із Херсонської області.

Нагадємо, що станом на грудень 2023 року, приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.

Раніше повідомлялось, Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

Віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.