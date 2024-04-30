Аріна Літвінова / Фото: ОАСК

Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова звинуватила журналіста «Схем» Георгія Шабаєва, який знайшов у неї російське громадянство, у «втручанні в її діяльність як судді» та написала лист в прокуратуру та Вищу раду правосуддя.

Про проінформували проєкт «Схеми» від «Радіо Свобода». Відповідне повідомлення розміщене на сайті ВРП.

«Вважаю, що такі дії журналіста є втручанням у судову діяльність, яка супроводжується гучними обвинувальними заявами з метою нанесення репутаційних втрат судді й підриву авторитету судової влади. Відтак, шляхом висування непідтверджених обвинувачень і вчинення дій із дискредитації судді Літвінової A.B., журналістом створюються загроза незалежності судової гілки влади», — наголосила Аріна Літвінова.

Вона стверджує, що метою репортажу було «створення недоброчесного іміджу» та «унеможливлення проходження кваліфікаційного оцінювання».

Також суддя повідомила, що зробила запит на адресу журналіста щодо «джерела походження розповсюджених недостовірних відомостей» та доступ до них.

Водночас, «Схеми» звернулися з запитом до Офісу генерального прокурора з проханням повідомити, чи було відкрите кримінальне провадження за повідомленням судді.

Нагадаємо, суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Аріна Літвінова в липні 2002 року стала громадянкою Російської Федерації. Станом на той час вона вже як три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.