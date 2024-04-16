Укриття в Миколаєві. Фото НикВести

У Херсоні за півтори місяці весни вже замовили ремонт 14 найпростіших укриттів на 44,4 мільйони гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».

Тендери оголошено в березні та квітні. Загальна вартість робіт склала 44 мільйони 472 тисячі 484 гривні. Ціни на ремонт укриттів коливаються від 1,4 мільйони гривень до 4,9 мільйонів гривень.

Всі закупівлі відбувались без використання електронної системи, тобто на пряму з підрядниками. Нагадаємо, що восени 2022 року Кабмін на період дії воєнного стану затвердив постанову, в якій дозволив деякі закупівлі проводити без застосування системи Prozorro. Раніше це стосувалось товарів і послуг до 200 тисяч гривень й робіт – до 1,5 мільйона гривень. Зараз договори можуть сягати й кілька мільярдів гривень, при умові, що розголошення інформації з тендерної документації може нести загрозу нацбезпеці або громадській безпеці.

Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради найбільше замовлень віддав товариству з обмеженою відповідальністю «Будостач -СТСВ». Сім укриттів відремонтують за 30 мільйонів 517 тисяч 412 гривень.

Ще чотири найпростіші укриття віддали ремонтувати спеціалістам ТОВ «Будівельна компанія «Старсервіс». За роботи вони отримають 7 мільйонів 591 тисячу 395 гривень.

Підприємець Тройняков Олексій Вікторович ремонтуватиме два укриття за 3 мільйони 250 тисяч 866 гривень. А ще одне укриття за 3 мільйони 112 тисяч 810 гривень відремонтує підприємець Чернобильський Євген Володимирович.

Всі укриття мають відремонтувати до червня-липня цього року.

Укриття у Херсоні

У 2024 році влада Херсона вже замовила ремонт 12 найпростіших укриттів. На їх облаштування планують витратити 16,3 мільйонів гривень, а роботи мають завершити у квітні – травні цього року.

Водночас станом на грудень 2023 року у Херсонській громаді відремонтували 46 захисних спорудах. Ще в трьох тривав капітальний ремонт. На ремонтні роботи витратили понад 145 мільйонів гривень, повідомляв перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Коштом бюджету Херсону у місцях масового скупчення людей встановили також 133 мобільні бетонні укриття.

Ще у Херсоні реалізують чотири проєкти «лікарень під землею». Наразі вже провели тендер на розбудову хірургічного відділення, що знаходитиметься в укритті. На його облаштування витратять 27 мільйонів 344 тисячі гривень.

Херсонська обласна військова адміністрація також збирається передати громадам регіону 20 вуличних укриттів. Вуличні укриття, придбані за кошти обласного бюджету, отримають девʼять громад Херсонщини. Кочубеївська громада отримає 3 укриття, Новорайська – 2, Тягинська – 3, Високопільська, Милівська, Білозерська і Чорнобаївська – по 1 укриттю, Станіславська – 2 укриття. А найбільшу кількість укриттів передадуть Херсонській громаді – 6 одиниць.

Раніше повідомлялося, що на ремонт трьох укриттів у Херсоні виділили понад 6 мільйонів гривень. На один з них ще у 2023 році спрямували 2,5 мільйона гривень, але у підрядника виникли проблеми з постачанням будівельних матеріалів.

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