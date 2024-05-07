Свято Першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото

У Миколаєві батьки активно реєструють першокласників. Наразі заявки вже подали 73% від прогнозованої кількості майбутніх школярів.

Про це повідомив голова Миколаївської міської ради Олександр Сєнкевич.

Зарахування учнів здійснюється у два етапи. Основна хвиля — з 19 квітня до 31 травня. Також на вільні місця відбудеться додаткова хвиля після 15 червня.

За словами Олександра Сєнкевича, до закладів загальної середньої освіти міста подали майже 1700 заяв від батьків.

«Це 73% від прогнозованої кількості майбутніх першокласників», — додав мер міста.

Зареєструвати дитину може один із батьків або законний представник. Як це зробити можна дізнатися за посиланням.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Нагадаємо, що Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.