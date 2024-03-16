Територія майданчику у «Серці міста», фото: Юлія Лукʼяненко

У Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «ДЄЗ «Пілот» у відповіді на інформаційний запит «НикВести».

Нагадаємо, що у жовтні минулого року у Миколаєві 530 дитячих та спортивних майданчиків не мали балансоутримувачів.

Наразі на баланс комунального підприємства «ДЄЗ «Пілот» передано 783 дитячих та спортивних майданчика, ще 267 залишаються нічійними.

Перелік із зазначенням адрес наведено у додатку.

Раніше повідомлялося, що жителька Миколаєва поскаржилась на занедбаний стан дитячого майданчика, який не відповідає сучасним стандартам. Вона висловила занепокоєння щодо безпеки дітей, які грають із застарілим обладнанням.

Раніше миколаївці скаржились на стан дитячого майданчика по вулиці Привільній, 73А.

До цього на аварійний стан дитячого майданчика по вулиці Одеське шосе, 98, поскаржились жителі мікрорайону Варварівка.

Також повідомлялося, що на території дитячого майданчика у сквері «Серці міста» у Миколаєві комунальники зрізали кущі, залишивши коріння. На самому майданчику пошкоджені дощечки та стирчать іржаві шурупи.