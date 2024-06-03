В Очакові у понеділок, 3 червня, собака напала на місцеву жительку, прокусивши їй ногу, утворивши три рани від зубів.

Про цей випадок жителька повідомила в місцевому Telegram-каналі Очаків Онлайн, пишуть «НикВести».

Повертаючись з магазину, жінка зіткнулася з агресивними тваринами, які накинулися на неї. Одна собака покусала її, а інші оточили.

За її словами, на іншу жінку також напали собаки. Вона намагалася відбитися і кликала на допомогу. Місцеві жителі закликають до дій щодо проблеми бродячих собак, оскільки ситуація стала критичною.

— Ось щойно прийшла я з магазину. Ходила я до крамниці біля п'ятиповерхівок, і ось там собаки накинулися на мене. Одна покусала, інші у коло взяли мене. Штани порвали, ногу прокусили, так що залишились три дірки у нозі від зубів. Ледве сумкою відбилася. Інша бабуся йшла на неї також напали. Вона почала відбиватися, кричати, допоможіть. Треба щось із цими собаками робити, вживати певні міри. Всі вони стерилізовані і не розмножуються. Але від цього вони все одно не перестають кусатися. Загалом, давайте гуртом щось робити з цими собаками, тому що доведеться тоді тільки отруювати їх, більше ніякого виходу я не бачу. Вони ж не дають проходу ніде, – розповідає постраждала.

Директорка центру захисту тварин у Миколаєві Олександра Купинець в коментарі «НикВести» зазначила, що у них немає договорів з місцевою владою Очакова щодо вилову або стерилізації собак.

Водночас у коментарі «НикВести» в управлінні з питань житлово-комунального господарства Очаківської міської ради повідомили, що в місті відсутня служба захисту тварин.

— Такого центру в нас немає, але ми залучали волонтерів і проводили стерилізацію і щеплення для собак нещодавно. Більшою інформацією я не володію, – зазначила начальниця управління Наталія Маркова.

Раніше «НикВести» писали, що в Миколаєві збільшились напади собак на людей — в деяких з тварин був сказ.

Крім того, жителька Миколаєва поскаржилась на пса, який агресивно нападає на перехожих, а служба захисту тварин ігнорує прохання вирішити проблему.

Також нагадаємо, як в кінці лютого скажений кіт покусав родину з Очакова, яка його прихистила. Трохи пізніше схожий випадок зареєстрували у селі Возсіятське на Миколаївщині: хвора на сказ собака покусала людину. Тоді у населеному пункті запровадили карантинні обмеження.

Возсіятське став не першим, де впровадили обмеження через покусання скаженої тварини. Перед цим, на початку лютого, через спалах сказу карантин оголосили у Первомайську.