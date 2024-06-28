За перші шість місяців 2024 року уражені понад 30 російських військових літаків.

Про це повідомили в Страткомі ЗСУ.

Згідно з мапою, опублікованою Страткомом, за перше півріччя 2024 року було знищено 13 винищувачів-бомбардувальників Су-34. Із них 12 — на Луганщині і один — на півдні. Також на півдні було збито один російський Су-35 та його модифікацію Су-35С.

Загалом серед уражених російських літаків:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

СтратКом ЗСУ вперше опублікував мапу уражених російських літаків.

Зазначається, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно.

«Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння… Кількість літаків, їх моделі й модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутися на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити», — заявили у Страткомі.

Нагадаємо, українські захисники 23 лютого знищили «цінний російський літак» далекого радіолокаційного виявлення А-50У. Він почав втрачати висоту поблизу міста Єйськ. Варто зазначити, що Росія мала всього 9 таких літаків, але не всі з них боєздатні. Літак А-50 — це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.