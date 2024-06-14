Укрпошта відкрила перше контейнерне відділення в Харківській області / Фото: Ігор Смілянський

«Укрпошта» встановила перше відділення контейнерного типу у Харківській області.

Про це повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За його інформацією, це пілотне відділення, яке встановлено на заміну знищених внаслідок війни.

«Це «швидке» відділення на Харківщині вже виконує свою роль, але ми хочемо ще обкатати всі плюси та мінуси, щоб вже вийти на масове впровадження, бо, на жаль, є де. Зупинятись ми точно не збираємось, і це меседж позитиву», — розповів керівник «Укрпошти».

За його словами, нове відділення контейнерного типу зроблено в Україні.

Укрпошта відкрила перше контейнерне відділення в Харківській області / Фото: Ігор Смілянський

Нагадаємо, «Укрпошта» презентувала поштову марку та конверт «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу». Вони присвячені 10-річчю створення легендарної бригади спецпризначення.