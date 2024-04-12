Україна та Чорногорія погодили «транспортний безвіз» для вантажних перевезень. Фото з відкритих джерел

З 1 червня 2024 року запрацює «транспортний безвіз» між Україною та Чорногорією. Також країни працюють над розвитком автобусного сполучення.

Про це повідомило Мінінфраструктури.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, невдовзі очікується відкриття першого регулярного маршруту з Києва до Будви. Щодо нерегулярних перевезень, то цього року Україна має звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%.

Також під час проведення перемовин було порушено питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями. Зокрема, сторони погодили можливість самостійного обслуговування маршруту українською стороною у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут.

Нагадаємо, минулого літа Україна та Північна Македонія домовилися про «транспортний безвіз».