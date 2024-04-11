В Україні загинуло 542 дитини. Ілюстраційне фото

В Україні через вторгнення Росії вже загинули 542 дитини і ще 1289 дітей поранено.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Більше ніж 1831 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 11 квітня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 542 дитини загинули та понад 1289 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними. Триває робота з їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області — 529, Харківській — 346, Херсонській — 149, Київській — 130, Дніпропетровській — 130, Запорізькій — 107, Миколаївській — 103.

Повідомляється, що 9 квітня внаслідок російського обстрілу Костянтинівки Донецької області загинув 12-річний хлопчик. 10 квітня через обстріл військами РФ Чорноморська Одеської області загинула 10-річна та постраждала 4-річна дівчинка. Також 10 квітня внаслідок обстрілу загарбниками Липців Харківської області загинула 13-річна дівчинка, поранення отримав 16-річний хлопець.

Нагадаємо, що до України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще чотирьох дітей.

Також нещодавно з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.