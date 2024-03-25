Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав не вдягати камуфляжні речі та військову форму у Миколаєві та області.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Будь ласка, не треба по місту і області вдягати камуфляжі і військову форму, якщо ви не є такими і не виконуєте завдання. В містах більш корисні худі і джинси, щоб вас не помічали», – сказав Віталій Кім.

Він також закликав не пересуватися містом на автівках, схожих на військові машини.

«Машинами, що схожі на військові – теж не варто пересуватися. Це тупо», – додав він.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу. Він додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.