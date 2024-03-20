Протести польських фермерів. Фото "Польське радіо"

У Польщі переговори з фермерами закінчилися підписанням угоди уряду з фермерами про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Документ підписали представники протестуючих фермерів, а також міністр сільського господарства Чеслав Секерський та державний секретар міністерства Міхал Колодзейчак.

Було досягнуто домовленості про збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє з середини вересня минулого року. Воно стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

Крім того, міністр сільського господарства має звернутися до Ради міністрів з проханням призупинити транзит цих продуктів через польську територію з 1 квітня цього року.

«У підписаному документі обидві сторони також вважають за необхідне розробити детальні правила торгівлі агропродовольчими товарами між Польщею та Україною, але також наголошують, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії Росії проти України», — йдеться у повідомленні.

Представники фермерів в угоді підтримали зміни до «Зеленої угоди». Йдеться насамперед про заміну обов'язкового перелогу на добровільну екосхему та спрощення інших правил для фермерів.

Як відомо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур. Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

За два дні стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Проте 28 лютого представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.