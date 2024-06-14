Трансляція засідання ВРП, скриншот

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 7 суддів на посади до місцевих судів.

Засідання пройшло у четвер, 13 червня, повідомляє «Закон і Бізнес».

Провівши співбесіди із 10 претендентами, рекомендуваними ВККС для призначення суддями, рада погодила лише 7 осіб. Кандидатуру однієї з них Оксани Звягіної ВРП внесе на розгляд Президентові. Жінка претендує на посаду в Баштанському районному суді Миколаївської області.

Варто нагадати, що в кінці травня Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала Оксану Звягіну на посаду суддею.

Зазначимо, що декларацію під таким іменем подавала консультант суду відділу аналітично-статистичної роботи у місті Вінниця.

До цього жінка працювала заступником керівника апарату Каланчацького районного суду в Херсонській області.

Нагадаємо, 9 травня Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів на посади у місцевих загальних, господарських та адміністративних судах, а також в обласних господарських судах. Четверо з них призначені суддями в Миколаївській області.

30 травня Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала на посади суддів місцевих судів в Миколаївській області 16 кандидатів.

Скільки заробили судді Миколаївської області за 2023 рік?

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун також подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйонів гривень.

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Декларацію про доходи оприлюднила також і заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйона гривень. Дохід голови суду Сергія Щербини торік також склав 1,3 мільйона гривень.

Голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський у 2023 році заробив 2,9 мільйонів гривень.

Декларацію про доходи за 2023 рік подав виконувач обовʼязків голови Южноукраїнського міського суду Олександр Савін. За рік він заробив понад 1,5 мільйонів гривень.