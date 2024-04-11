Ігор Лівінський, фото: Миколаївський апеляційний суд

Голова Апеляційного суду Миколаївської області Ігор Лівінський у 2023 році заробив 2,9 мільйонів гривень.

Відповідні дані він вніс у свою щорічну декларацію, опубліковану в НАЗК, повідомляють «НикВести».

Ігор Лівінський з 2020 року володіє у Миколаєві двома квартирами на 124,6 квадратних метри та 72 квадратних метри загальною вартістю у 2,1 мільйон гривень, а також гаражем площею 17,2 квадратних метри.

У власності дружини Оксани Лівінської задекларована квартира площею 48,70 квадратних метри та земельна ділянка на 2500 квадратних метри.

Їздить Ігор Лівінський на Toyota Camry 2018 року випуску вартістю 770 тисяч гривень.

Скільки у 2023 році заробив голова апеляційного суду Миколаєва?

За 2023 рік суддя заробив 2 мільйони 891 тисячу 652 гривні доходу — щомісячна зарплата чоловіка складала 240 тисяч 971 гривню. Також 86 тисяч 331 гривню він отримав в якості пенсії. Ще 10 тисяч 415 гривень Ігор Лівінський отримав в якості соціальної допомоги.

Готівкою голова апеляційного суду спільно з дружиною задекларував 50 тисяч 400 доларів та 4 040 євро. На банківському рахунку він зберігає понад мільйону гривень, 3 081 доларів та 491 євро.

Згідно декларації, він також позичив 3 750 доларів Наталі Копецькій.

Що у деклараціях миколаївських суддів?

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун також подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйонів гривень.

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Декларацію про доходи оприлюднила також і заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйона гривень.